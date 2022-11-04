شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء مجالس الإقراء بالمساجد.. وكبار القراء: تقطع الطريق على غير المؤهلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية المعتمدين بالمساجد بمحافظات الجمهورية، حيث انطلقت فجر اليوم الجمعة أولى حلقات مجالس الإقراء، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

وأكد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية أن مجالس الإقراء على كبار القراء تقطع الطريق على غير المؤهلين، وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بنشر القرآن الكريم في ربوع المحروسة، وأن وزارة الأوقاف تأتي دائمًا بالجديد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وخدمة المجتمع وتولي القرآن الكريم عناية فائقة.

وشهدت مجالس الإقراء إقبالا كثيفا في أول أيام انطلاقها، ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ طه النعماني.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الشيخ التابع لإدارة أوقاف بركة السبع، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ العزب سالم، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد البحر الكبير بكفر سعد، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

يأتي ذلك ضمن 16 مجلسًا لإقراء القرآن الكريم على كبار القراء، وأعلام دولة التلاوة فى مصر، اعتمدها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة أن مجالس الإقراء ستكون عقب صلاة الفجر وفقا للأيام المحددة:

1. الشيخ/ أحمد أحمد نعينع القاهرة النور - بالعباسية الأحد

2. الشيخ/ أحمد تميم محمود أحمد القاهرة العروبة - عزبة النخل السبت

3. الشيخ/ طه محمد نعمان حسين القاهرة عمرو بن العاص الجمعة

4. الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان القاهرة طارق بن زياد - عين شمس الأحد

5. الشيخ / محمد صالح أحمد حشاد الإسكندرية النبى دنيال الثلاثاء

6. الشيخ / محمد عبد البصير عبد العزيز الإسكندرية الكبير - السيوف الأحد

7. الشيخ / محمود محمد حسن الخشت الجيزة الفتح - طموه الأحد

8. الشيخ / فتحى عبد المنعم خليف الجيزة الدعوة - أم دينار - منشأة القناطر السبت

9. الشيخ / يوسف قاسم يوسف حلاوة القليوبية زعزع - طوخ الأحد

10. الشيخ / عبد الفتاح على الطاروطي الشرقية الطاروطى - بطاروط - الزقازيق الأحد

11. الشيخ / عبد الله محمد عزب أبو العطا الشرقية الغربى - حوض الطرفة - القنايات الجمعة

12. الشيخ / محمد على الطاروطي الشرقية أبو السعود - طاروط الأحد

13. الشيخ / محمود على حسن الشرقية الأحمدية - بهنباي الأحد

14. الشيخ / محمد أحمد فتح الله أحمد الشرقية جميل بيبرس - البرايسة - بلبيس الأحد

15. الشيخ /أحمد عوض إسماعيل فيوض كفر الشيخ سيدى إبراهيم الدسوقي الجمعة

16. الشيخ / السيد عبد الكريم الغيطاني دمياط البحر الكبير - كفر سليمان - كفر سعد الجمعة