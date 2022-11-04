شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مقرأة مسجد عمرو بن العاص على يد الشيخ طه النعمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، فجر اليوم الجمعة، مقرأة مسجد عمرو بن العاص، على يد الشيخ طه النعمانى، وذلك ضمن 16 مجلسًا لإقراء القرآن الكريم على كبار القراء، وأعلام دولة التلاوة فى مصر، اعتمدها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذى يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.



مقرأة مسجد عمرو بن العاص على يد الشيخ طه النعمانى

وأوضحت الوزارة أن مجالس الإقراء ستكون عقب صلاة الفجر وفقا للأيام المحددة:

1. الشيخ/ أحمد أحمد نعينع القاهرة النور - بالعباسية الأحد

2. الشيخ/ أحمد تميم محمود أحمد القاهرة العروبة - عزبة النخل السبت

3. الشيخ/ طه محمد نعمان حسين القاهرة عمرو بن العاص الجمعة

4. الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان القاهرة طارق بن زياد - عين شمس الأحد

5. الشيخ / محمد صالح أحمد حشاد الإسكندرية النبى دنيال الثلاثاء

6. الشيخ / محمد عبد البصير عبد العزيز الإسكندرية الكبير - السيوف الأحد

7. الشيخ / محمود محمد حسن الخشت الجيزة الفتح - طموه الأحد

8. الشيخ / فتحى عبد المنعم خليف الجيزة الدعوة - أم دينار - منشأة القناطر السبت

9. الشيخ / يوسف قاسم يوسف حلاوة القليوبية زعزع - طوخ الأحد

10. الشيخ / عبد الفتاح على الطاروطي الشرقية الطاروطى - بطاروط - الزقازيق الأحد

11. الشيخ / عبد الله محمد عزب أبو العطا الشرقية الغربى - حوض الطرفة - القنايات الجمعة

12. الشيخ / محمد على الطاروطي الشرقية أبو السعود - طاروط الأحد

13. الشيخ / محمود على حسن الشرقية الأحمدية - بهنباي الأحد

14. الشيخ / محمد أحمد فتح الله أحمد الشرقية جميل بيبرس - البرايسة - بلبيس الأحد

15. الشيخ /أحمد عوض إسماعيل فيوض كفر الشيخ سيدى إبراهيم الدسوقي الجمعة

16. الشيخ / السيد عبد الكريم الغيطاني دمياط البحر الكبير - كفر سليمان - كفر سعد الجمعة