شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: توفير محفزات مخصصة للمصريين بالخارج ضمن استراتيجية عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في إطار التعاون والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التعاون بين وزارة الهجرة وأعضاء البرلمان وبشكل خاص النواب الممثلين للمصريين بالخارج، حيث إن هدف الحكومة والبرلمان واحد وهو خدمة المواطن المصري سواء بالخارج أو بالداخل.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه من ضمن استراتيجية عمل وزارة الهجرة هو توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو التعليم والسياحة وغيرهما من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث كافة الافكار خلال اللقاءات مع وزراء التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، و40 من المستثمرين الخبراء المصريين بالخارج، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل منهم لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

ومن جانبه، أثنى النائب عمرو هندي على جهود وزيرة الهجرة وكل ما تحقق من مميزات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج، ودور الوزارة المهم في ربطهم بوطنهم والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

وأكد أنه على استعداد للتعاون في جميع ملفات وزارة الهجرة التي من شأنها تحقيق مطالب وخدمة المصريين بالخارج، وبدورها دعته السفيرة سها جندي للانضمام للجنة المشكلة لبحث تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.