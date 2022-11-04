شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة اثنين من أسرة واحدة فى انهيار جزئى لعقار بالدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، عن انهيار جزئي بأحد المنازل بمدينة نبروة، وهو الجزء الخلفي من المنزل، عبارة عن دور أرضي وأول علوي علي مساحة 300 متر مربع، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين من أسرة واحدة، بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلي المستشفي.

وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار انتقل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، واللواء سامح توفيق حكمدار مديرية الأمن ، واللواء أشرف جلال مدير الحماية المدنية، إلي موقع الحادث للمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حفاظا علي أرواح المواطنين، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف، وفرض كردون أمني حول العقار وإخلاء محيطه حفاظاً على أرواح المواطنين.

وكلف " المحافظ " الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والأستاذ عصام حجاج مدير عام متابعة مكتب المحافظ، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة ، وومثلي مديرية الصحة ، بالانتقال إلي موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكلف " مختار " الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بسرعة نقل المصابين إلي المستشفي وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهما ومتابعة حالتهما علي مدار اليوم، كما وجهة "مختار" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانات عاجلة للمصابين وتقديم كافة أوجه المساعدات لهما.

وأمر " مختار" مدير عام الإدارة الهندسية، بالوقوف علي أسباب انهيار المنزل وإخلائه ومعاينة الحالة الإنشائية لباقي العقارات المجاورة في المنطقة، ومراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت وتنفيذها بالتنسيق مع مجلس مدينة نبروه.

ووجه " المحافظ" بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط علي مستوي المحافظة من لجنة المنشآت وإصدار قرارات فورية بإخلائها وإزالتها حفاظا علي أرواح المواطنين، وذلك بحضور هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه ونواب رئيس المركز وجميع المسئولين بالمركز .