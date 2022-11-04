معهد الفلك: سقوط صاروخ صيني خارج عن السيطرة على الأرض ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان) والأخيرة لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" إلى المدار في 31 أكتوبر 2022.

وبحسب بيان اليوم، أطلقت الصين يوم 31 اكتوبر 2022 الوحدة الثالثة (وحدة مينجتان ) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار. وكعادة هذا النوع من الصواريخ فان عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B، وستكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

وأشار المعهد، إلى أن أحدث التوقعات تفيد بعودة جسم الصاروخ يوم 4 نوفمبر 2022 الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ± 3 ساعات، الـ 1.20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة،

مشيرا إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي قول أكثر من ذلك بكثير، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول، و يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة.

وأشار إلى أن المكان المحتمل، أن يسقط فيه حطام الصاروخ غير معروف وفقًا لمؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية (كما هو بالشكل القادم) فالمواقع المحتملة لسقوط الحطام هي المناطق التي تقع بين الخطوط الزرقاء والصفراء، وأي منطقة خارج هذه الخطوط لا تتعرض إلى الحطام.