شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار امتحانات الشهر لصفوف النقل للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية، استمرار أداء طلاب صفوف النقل امتحانات الشهر حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن الاختبارات تتم خلال اليوم الدراسى فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن، مشيرة إلى أن الأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم وتأتى اختيار من متعدد.

وكانت امتحانات الشهر لصفوف النقل انطلق الأحد الماضى، وتستمر حتى الأسبوع المقبل فى بعض المدارس وتستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

الجدير بالذكر أنه الوزارة حددت طرق التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم فى للصفين الرابع والخامس الابتدائى، حيث أكدت أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.