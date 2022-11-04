شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % من القراء يؤيدون سحب رخص وتغليظ عقوبة السائقين مدمنى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سحب رخص وتغليظ عقوبة السائقين مدمنى المخدرات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف سحب رخص وتغليظ عقوبة السائقين مدمنى المخدرات. وأيد 93% من القراء مطالب سحب رخص وتغليظ عقوبة السائقين مدمنى المخدرات، بينما عارض 7% من القراء مطالب سحب رخص وتغليظ عقوبة السائقين مدمنى المخدرات.

نتيجة الاستطلاع