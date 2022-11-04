شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تخطط لزيادة عدد مدارس النيل خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك خطة لزيادة أعداد مدارس النيل المصرية خلال المرحلة المقبلة، التى تدرس مناهج شهادة النيل الدولية، موضحة أنه يوجد حاليا 14 مدرسة فى عدد من المحافظات.

وأكدت وحدة شهادة النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراف كافة الجامعات المصرية بشهادة النيل الثانوية الدولية، ووجود نسبة مرنة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة بالجامعات المصرية المختلفة، وأنه تم إدراج شهادة النيل الثانوية الدولية ضمن قائمة الشهادات الدولية المعترف بها عالميًا، وذلك فى قوائم القبول بالكليات والجامعات الأشهر فى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، وأوروبا وعلى رأسها جامعة كامبريدج البريطانية.

وكشفت وحدة شهادة النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل النظام التعليمى لشهادة النيل الدولية، بمدارس فروع العبور وأكتوبر والمنيا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والأندلس والياسمين وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والشروق.

وأوضحت وحدة مدارس النيل: نظام النيل التعليمى الدولى هو نظام متكامل ثنائى اللغة يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثانى عشر تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية وفقا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم، ويتم تطبيقه حاليا فى أربعة عشر فرعا من مدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية في: أكتوبر، زايد، الشروق، العبور، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، بورسعيد، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، المنيا، أسوان الجديدة، قنا كمرحلة أولى وتمهيدا للتوسع فى تطبيقه بشكل أكبر داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وتابعت وحدة المدارس: يشمل نظام النيل التعليمى أربعة مراحل تعليمية متكاملة، هى مرحلة رياض الأطفال (1) و (2)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول -الصف السادس، والمرحلة المتوسطة، الصف السابع -الصف التاسع، المرحلة الثانوية (الصف العاشر -الصف الثانى عشر، ويتيح نظام النيل التعليمى للطلاب الحصول على شهادتين دوليتين الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى وهى:

شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعى فى نهاية الصف الثانى عشر والتى تؤهل الطلاب للإلتحاق بالجامعات فى مصر والخارج وهى:

شهادة النيل الثانوية الدولية، حيث تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوى (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم كما تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية الانجليزية (GCE) المطبقة فى المملكة المتحدة.