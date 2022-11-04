شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية المحلية يمول 394 مشروعا خلال شهر.. اعرف شروط القروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق صندوق التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، خلال شهر أكتوبر الماضى على تمويل 394 مشروعاً بجملة استثمارات 6 ملايين جنيه، منها مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، كما تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، وتبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لا مركزيا فى المحافظات، لتتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لفت إلى أن الصندوق نفذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، وملابس ومفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة، ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ويدوية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وكشف "آمنة" أنه تم رفع الأسقف الإئتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه حدا أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة "حياة كريمة"، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية يولى اهتماماً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصرى، وإعانة السيدات على إقامة مشروعاتهن الخاصة، وتوفير دخل شهري ثابت يعتمدن عليه في حياتهن، كاشفا أن الصندوق مول 295 مشروعا للسيدات بنسبة 75% من إجمالي المشروعات التى وافق عليها.