خليك إيجابي وبلغ عن التاجر الجشع.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق للتصدى للمحاولات التي يحاول البعض انتهاجها فى غلاء الأسعار، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيل مجموعات عمل، ولجان للمرور على المحلات طوال اليوم واتخاذ إجراءات رادعة لمن يثبت تلاعبه في الأسعار أو حجب بيع السلع.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

وبدأ جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، منذ صباح اليوم في نزول حملات مكثفة على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19588".