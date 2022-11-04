شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق جزئى للطريق الدائرى منعا لزحام السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط إجراء أعمال إغلاق جزئى لطريق الدائرى فى تقاطعه إسكندرية الصحراوى اتجاه المريوطية لمدة شهر، منعا لظهور أى كثافات للسيارات، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية على مدار فترة الأعمال.

وأوضح مصدر أنه فى إطار أعمال الهيئة العامة لطرق والكبارى لأعمال تطوير الطريق الدائري "القوس الغربي" بمنطقة الكيلو 9د من أعلى طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، وحتى وصلة المريوطية فى كلا الاتجاهين، تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين وفقًا للأطر القانونية.

وأكد المصدر أنه تم البدء فى الأعمال من منزل المريوطية وحتى منزل اللبينى فى الاتجاه القادم من أعلى الطريق الصحراوى اتجاة المريوطية، على أن يتم استقطاع 3 حارات مرورية وترك 2 حارة مرورية لمرور السيارات وستكون الأعمال لمدة شهر.