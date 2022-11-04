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"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 22 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا صيانة.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. باباه الصغرى – سيدى غازى – كفر الدوار 

2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات 

3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور 

4. عزبة السوسى – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور 

 

مديرية أوقاف أسوان

5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان

6. بندر بن تركى غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب

 

مديرية أوقاف أسيوط

7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط

8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري

9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط

 

مديرية أوقاف الشرقية

10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان –  أبو كبير 

11. أبو الشرقاوى – عزبة نسيم- أبو كبير 

12. الحمر – حوض نجيح - ههيا

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

 

مديرية أوقاف الغربية

14. النجار – قطور البلد – مركز قطور 

15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. كحيلو – مدينة سيدى سالم – سيدى سالم غرب

 

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

17. سيد عبود – بهبشين – ناصر 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه

 

مديرية أوقاف البحر الأحمر

2. النور المحمدى – حى مجاهد الغردقة

 

مديرية أوقاف الأقصر

3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق

5. هارون – سيدى سالم غرب

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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