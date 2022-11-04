شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تتلقى شكاوى المواطنين من المغالاة فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية مسئولى مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن 15330، الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكترونى للوزارة [email protected]، مناشدًا المواطنين بأداء دورهم المجتمعى فى تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عن أى ممارسات غير سليمة، فيما يخص المغالاة فى أسعار كافة السلع الغذائية وغيرها، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدى لتلك الممارسات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرروة متابعة المحافظين ضخ أكبر حجم من البضائع فى الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، وتقديم تقارير دورية لموقف توافر جميع السلع الأساسية، والتنسيق مع مديريات التموين، للتأكد من المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الغذائية، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، وتفعيل غرفة العمليات فى كل محافظة وتواصلها الدائم مع غرفة العمليات المركزية فى الوزارة للإبلاغ بالمستجدات فى هذا الشأن.

كما وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتكليف الأجهزة التنفيذية فى الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المخابز والأفران، للتأكد من الالتزام بقرارات وزارة التموين والأسعار والأوزان المعلنة والالتزام بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، بالإضافة إلى متابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابق للمواصفات بجميع المحافظات.