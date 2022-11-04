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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 4/11/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:42  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء  6:26

 

الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:47

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد  صلاة العصر 2:39 م 

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:21  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:29

وقت صلاة الظهر 11:27 

موعد صلاة  العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:33  ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:23

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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