شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون ".. تعرف على التابوت المذهب للفرعون الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

دُفن جثمان الملك توت عنخ آمون داخل ثلاثة توابيت، وهذا التابوت هو الأوسط منهم، مصنوع من الخشب المذهب، ومُطعم بالزجاج المُلون.

يتخذ التابوت هيئة الملك في الوضع الأوزيري، تتقاطع يديه على صدره، ويُمسك بعصا ومذبة، بينما يظهر نص باللغة المصرية القديمة على الجزء السفلي للتابوت.

عَثر كارتر على هذا التابوت مُغطى بلفائف من الكتان الأحمر تعلوه أكاليل جافة من الزهور.