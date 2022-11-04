شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا لمدة 3 أيام لرفع كفاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل، مطلع كوبرى الجيزة المعدني (للقادم من شارع ربيع الجيزى) جزئيا؛ لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، ستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وأوضحت أن أعمال الصيانة تتطلب غلقا جزئيا لمطلع الكوبرى (الحارة اليمين فقط) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام، بدءا من الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 4 / 11 /2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 6 / 11 / 2022.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو إتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.