​أبرزها الباركود.. ما خدمات بوابة العمرة المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أتاحت بوابة العمرة المصرية، عددا من الخدمات للمواطنين خصوصا الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة لعام 1444 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة العمرة على النحو التالي:

1- الاستعلام عن الشركات السياحية المعتمدة والمسموح لها بتنفيذ وتنظيم رحلات العمرة لهذا الموسم.

2- إتاحة الاستعلام عن برنامج رحلة العمرة.

3- إتاحة الاستعلام عن خط سير رحلة العمرة.

4- الاستعلام عن الحصول على "الباركود" الخاص بالعمرة.

5- الاستعلام عن حالة الحجز .

6- توضيح بيانات السفر وخدمات أخرى عديدة من هنا..

7- تقديم فتاوى وأدعية عن العمرة والحج.

8- تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

9- ترسل وزارة السياحة والآثار -بعد صدور الكود التعريفي- أسماء المعتمرين على الشركات الناقلة لإصدار تذاكر السفر لهم.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة أسهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.

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