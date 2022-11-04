لماذا تعطَّل قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. برلماني يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المعوقات والعراقيل التي أدت إلى تعطيل العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، حيث تمثلت في عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة.

وأضاف في مشروع قانون قدًّمه بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، ووقَّع عليه أكثر من 60 نائبًا، أنَّ هناك أسئلة كثيرة لم تجد إجابات في حينها مثل: (من له حق تقديم الملف، تقديم الملف كاملًا أم يمكن استكماله، مدة التقسيط، جدية التصالح، الأحوزة العمرانية، المناطق القريبة، شروط الحماية المدنية، طلاء المباني، اللجان الفنية، التظلمات، خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالحـ تعريف كلمة المتاخم/ القريب، تعريف المشروعات ذات النفع العام، نموذج رقم 10).