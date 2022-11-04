يُقدِّم تيسيرات عديدة للملاك.. مشروع قانون ينهي أزمات التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قدَّم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون خاص بالتصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، حيث وقَّع عليه أكثر من 60 نائبًا.

وتضمَّن مشروع القانون العديد من البنود، أبرزها إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م.

كما شمل:

- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.

- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.

- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.

- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم 10 الصادر وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.

- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق في نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1% في قانون 17.

- من حق طالب التصالح التظلم في حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.