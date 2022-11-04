ضياء رشوان: نقابة الصحفيين خاطبت النيابة لتأجيل التحقيق في أزمة "ثابت" و"كامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن النقابة استكملت جهودها وأجرى بصفته النقابية وبناء على لقاءات واتصالات، تمت كل على حدة، بين النقيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، مع كل من الزميلين علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام ومحمود كامل عضو مجلس النقابة، للتوفيق بينهما وديا في النزاع القائم بينهما.

وأضاف: "أرسل النقيب خطابا إلى نيابة استئناف القاهرة يطلب فيه تأجيل جلسة التحقيق التي كان مقررا لها يوم السبت 5 نوفمبر في القضية محل النزاع، بين (ثابت) و(كامل) لموعد آخر لإعطاء النقابة فرصة أخرى لإنهاء النزاع بين الزميلين والتوفيق بينهما".

وتابع: "إذ تأمل النقابة في إنهاء الأمر بالسبل النقابية، تعلن تقديرها للزميلين العزيزين لابدائهما حسن النوايا والاستعداد لطي صفحة الخلاف تحت سقف نقابتهم".​