أحكام رادعة.. التموين تتوعد المحتكرين ومخزني السلع لديهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توعد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المحتكرين وبعض التجار الذين يخزنون بعض السلع لديهم، بتطبيق الأحكام الرادعة ضدهم.

وقال خليل، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة تعمل على قدم وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومعاقبة المحتكرين، موضحا أن لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز يكفي لعدة أشهر، وتم الدفع بأكثر من 100 طن أرز في الأسواق على مستوى الجمهورية".

وكان عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قال إن المساحة التي زرعت بمحصول الأزر هذا العام وصلت لـ1.5 مليون فدان، تنتج 3.6 مليون طن أرز أبيض، في حين أن الاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، أي أن هناك فائض يُقدر بـ400 ألف طن.

وتابع خليل: أن أعداء الوطن يريدون رفع أسعار الأزر لـ16 و17 جنيها بصورة غير ضرورية، مشيرًا إلى أن الوزارة ضخت سيارات متنقلة في الكثير من المحافظات، لبيع شيكارة الأرز وزن 25 كيلو بـ300 جنيه.

وأضاف أن وزارة التموين وزعت سعر كيلو الأرز السائب بـ12 جنيه، وهذه رسالة لكن من يتلاعب بقوت الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات رادعة لكل من يقوم برفع الأسعار دون وجه حق.