إجراء جديد من "السياحة" بشأن ضبط موسم العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، تلقيها خطابا من وزارة السياحة والآثار، يكشف آخر موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية لشهر نوفمبر 2022، وضبط موسم العمرة خلال شهر أكتوبر.

وقالت الغرفة في الخطاب الذي تم تعميمه على شركات السياحة، إن آخر موعد لمراجعة برامج المعتمرين هو 24 نوفمبر وحتى 29 من نفس الشهر للرحلات العاجلة، على أن يكون أقصى موعد للسفر لكافة رحلات الطاقة التشغيلية لشهر نوفمبر هو يوم 30 نوفمبر 2022.

وتابعت: شريطة قيام الشركات السياحية بتقديم أصل جواز سفر المشرفين في الرحلات الخاصة بشهر نوفمبر، وذلك للاطلاع عليها حتى يتمكن لمراجعي البرامج بالإدارة المختصة إنهاء مراجعة البرامج الجديدة.

يأتي ذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لإنجاح موسم العمرة الحالي 1444 هجرية.