أخبار مصر

مصرع شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في المقطم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم محافظة القاهرة، الخميس.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب يدعى "محمد.ب." 35 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

التحريات بينت أن الثلاثيني فارق الحياة إثر جرعة زائدة من المخدرات، وجرى إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا