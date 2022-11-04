مصرع شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم محافظة القاهرة، الخميس.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب يدعى "محمد.ب." 35 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

التحريات بينت أن الثلاثيني فارق الحياة إثر جرعة زائدة من المخدرات، وجرى إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.