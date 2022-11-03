شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 فى تصادم ميكروباصين بالطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الصحراوى الشرقى قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق، وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج نتج عن الحادث مبدئيا إصابة 12 شخصا ووفاة 3 آخرين، وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور إلى مكان الحادث لمتابعة عملية نقل المصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتى ميكروباص ووجود متوفين ومصابين، وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم ه ع أ 4521 تتبع إدارة مرور سوهاج وبين السيارة "ميكروباص" وتحمل لوحة معدنية رقم 8532 ص أ ط تتبع إدارة مرور قنا.

نتج عن حادث التصادم بين السيارتين إصابة 12 شخصا مبدئيا ووفاة 3 آخرين من مستقلى السيارتين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتجرى الآن أعمال رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور وعدد من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوى الشرقى لمتابعة الحادث ومتابعة أعمال نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بباقى التفاصيل.