شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، سماع دوى صافرات الإنذار فى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات وقعت في سماء غزة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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أكدت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، إطلاق صاروخ واحد على الأقل من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوى صافرات الإنذار فى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات وقعت في غلاف غزة.