الجيزة: ضبط سيارة مخالفة تُلقي بالمخلفات في الطريق العام بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط سيارة مخالفة للقانون تُلقي بالمخلفات بالطريق العام بطريق أوسيم-البراجيل بنطاق مركز أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي بالمخلفات بالطريق العام وتحت إشراف من فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وضبط رجال الإشغالات وفريق العمل الميداني بالمدينة، سيارة مخالفة للقانون تُلقي بالمخلفات بالطريق العام بطريق أوسيم-البراجيل بمركز أوسيم، وتم التحفظ على السيارة وإيداعها جراج المدينة، وجاري تحرير المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.