5 طرق.. كيف يمكن الإبلاغ عن شكاوي حجب السلع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كلف مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة برفع أسعار السلع حيث شن الجهاز ما يقرب من 170 حملة منذ السبت الماضي وحتى أمس وتم تحرير ما يقرب من 760 محضر محضر متنوع ما بين حجب سلع وبيع بأسعار أزيد وغيرها .

بالإضافة إلى حملات مشددة تطلقها يوميا كافة الجهات المعنية ومنها التموين والتنمية المحلية؛ لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار ومحتكري السلع، وذلك نتيجة استغلال البعض الأزمات والقيام برفع أسعار بعض المنتجات فضلا عن تخزين السلع الغذائية، وهو ما دفع الجهات الرقابية لتخصيص أرقام يمكن للمواطن من خلالها الإبلاغ للحد من هذا التلاعب.

جهاز حماية المستهلك

ويتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار منعا للاستغلال من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602، ويمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك وعلى الفور تتحرك سيارات الجهاز للوقوف على الشكوى وحلها والتعامل الفوري معها.

منظومة الشكوى الحكومية الموحدة

كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال التواصل مع الخط الساخن الثابت برقم 16528، ومن خلاله يتم التواصل مع أحد الموظفين المختصين بتلقي تلك الشكاوى وإملاء شكواك.

مباحث التموين

ووفقا لوزارة التموين، فإن يحق للمواطن في حال رصد أي محاولة لتجميع السلع واحتكارها أو رفع أسعارها، يتم الإبلاغ من خلال مباحث التموين والجهات المختصة من خلال الرقم 16528، وهو رقم خاص برئاسة مجلس الوزراء، للإبلاغ عن أي مخالفة وأي استغلال ومحاولة لرفع الأسعار أو الاحتكار، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الشكاوى.

التنمية المحلية

حددت وزارة التنمية المحلية أكثر من طريقة لتلقي شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع ومن بينها "الواتس أب" الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور ، و البريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " والخط الساخن ، حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) .

الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك":

بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )

رقم الخط الساخن : (15330 ) وسيتم تفعيله رسمياً خلال ساعات وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .

البريد الإلكتروني : (اضغط هنا) .