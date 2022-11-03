الطقس غدا الجمعة: انخفاض حرارة وتحذير من ظاهرة وحيدة مسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الجمعة 4 نوفمبر بالتزامن مع انخفاض درجات على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار، في تصريحات تلفزيوينة، إن البلاد ستشهد استقرارًا وأجواءً خريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعل الأجواء حارة خلال فترات النهار، وعدم فرص لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، حيث تسجل درجة الحرارة الكبرى 17 درجة مئوية، مما يجعل الطقس ليلًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر".

وحذرت غانم، من ظاهرة الشبورة المائية التي ستكون مؤثرة بشكل كبير جدًا، حيث ستظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة، مشددة على أن الشبورة يصاحبها انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير، لذلك نحذر المواطنين المسافرين بالقيادة بهدوء تام.

وتبلغ درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والمنيا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسيوط العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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