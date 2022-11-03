وزير التسامح الإماراتي: جهود شيخ الأزهر ساعدت في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم الخميس، بمقر إقامته بمملكة البحرين، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالشيخ نهيان وزير التسامح الإماراتي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات العلمية والدينية والثقافية التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديره لما تقوم به قيادات دولة الإمارات من جهود لنشر قيم الأخوة والتسامح، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن تنسيق الجهود في مجال الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح والعيش المشترك بين الشعوب؛ تؤتي ثمارها يوما بعد يوم.

من جانبه، أعرب الشيخ نهيان بن مبارك، عن تقديره الكبير لجهود شيخ الأزهر، والتي ساعدت بشكل كبير في تصحيح المفاهيم حول الدين الإسلامي وإظهار حقيقة ديننا الحنيف، وكذا تقديره لما يبذله مجلس حكماء المسلمين تحت قيادته من عمل مؤثر في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر سماحة الإسلام ومكافحة خطاب الكراهية.