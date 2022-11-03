سر العثور على جثة أربعيني أسفل عقار بمنشأة البكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم أربعيني على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع بالهرم غرب الجيزة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بمنشأة البكاري دائرة قسم الهرم.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، وعثر على جثة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وبحيازته متلعقاته الشخصية.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائدين محمد سعودي ومحمد طارق بينت أن المتوفى أقدم على التخص من حياته قفزا من شرفة بالطابق الرابع؛ لمروره بأزمة نفسية.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.