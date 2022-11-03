غلق شارع فيصل يومان.. تعرف على التحويلة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" ، عمرو بن العاص) بالاتجاهين؛ لتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص لمدة يومان ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تستلزم الأعمال إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل لوقوف ونش رفع عملاق بواقع يوم الجمعة العمل من الساعة ١٢ صباحا حتى الساعة ١٠ صباحا، والسبت من الساعة ١٢ صباحا حتى الساعه ٥ صباحا.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

-حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير اتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يمينا لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.