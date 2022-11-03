شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى روما تنظم جلسة إحاطة مشتركة مع الفاو حول مؤتمر COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت بعثة مصر لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما جلسة إحاطة حول أولويات الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمقر المنظمة فى روما، حيث ترأس الجلسة الوزير المفوض ناجي غابة، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في روما، ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام للفاو، وبمشاركة سكرتير أول مینا رزق، المندوب الدائم المناوب لبعثة مصر لدى الفاو، ونائب مدير مكتب الفاو لتغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبحضور عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة المعتمدة لدى الفاو.

وتضمنت إحاطة البعثة استعراض رؤية وأولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وكذا التحضيرات الجارية لقمة شرم الشيخ، بالإضافة إلى استعراض أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال فعاليات الأيام الموضوعية التي سيتم عقدها خلال المؤتمر.

من جانب آخر، تضمنت إحاطة الفاو استعراض مشاركة المنظمة في فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بوفد كبير من المسئولين والخبراء والفنيين بالمنظمة، وكذا إقامة الفاو لجناح خاص بالغذاء والزراعة في المنطقة الخضراء بمقر انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة المنظمة في إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بالزراعة والغذاء، والمياه، والتغذية.