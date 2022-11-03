شكرا لقرائتكم خبر عن عضة كلب تهدد حياة طفلة 4 سنوات.. ووالدها يناشد بعلاجها فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد تامر وليم لعلاج طفلته "جانيت" التي تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن تعرضت لعضة كلب في إحدى الشوارع بمدينة نصر، وأصيبت على إثرها ببكتيريا في المخ ومضاعفات عديدة، جعلتها الآن بين الحياة والموت، بعد أن توقف قلبها، وقام الأطباء بإنعاشه وحجزها في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

بحسب والد الطفلة فإن ابنته تحتاج إلى العلاج خارج مصر، ولا يملك تكاليف ذلك، لذلك استنجد قائلًا: ابنتى بين الحياة والموت والأطباء يقولون علاجها بالخارج، نفسى ألاقى حل يرجع لى بنتى زى ما كانت.

وقعت الحادثة عندما تعرضت الطفلة للعض من كلب في وجهها، وبعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى سريعا، لكنها لم تتلق الحقنة المضادة بل تم خياطة الجرح لها فقط، ثم تمت المتابعة لحالتها، حيث تبين اشتباه في قطع القنوات الدمعية التي أجرت على أثرها جراحة.

عادت بعدها الطفلة لحياتها العادية وكانت تحضر الحضانة مثل باقى الأطفال إلا أن حالتها لم تستمر على هذه الوتيرة، واشتكت من ألم حاد في أذنها تبين بعد ذلك أنها مصابة ببكتيريا في المخ أثر العضة، وتعرضت لمضاعفات وصلت إلى دخولها في غيبوبة الآن، بالإضافة إلى توقف القلب وإعادتها للحياة على يد الأطباء.