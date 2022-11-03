شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: لا صحة لإلغاء النجاح والرسوب بالصفين الرابع والخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تردد بشأن إلغاء النجاح والرسوب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي لحين تعديل المناهج الدراسية غير صحيح، موضحة أن تقييم الطلاب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي يسير وفق الضوابط المنظمة.

وأوضحت الوزارة أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية (12) اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ونظام التقييم وأدواته كالتالى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وبالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز.

وشددت على أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وقامت عدد من مديريات التموين بالمحافظات، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة لغير الحاملين للبطاقات التموينية، بتوزيع عدد من السيارات المتنقلة في الشوارع والميادين لطرح سلعة الأرز بالأسعار الرسمية وهي 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ، كما يتم أيضا توفير الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو.

وعلى مستوى مديرية الدقهلية، تم ضخ 50 طنا من شكائر الأرز الأبيض الفاخر، إذ تزن الشيكارة 25 كيلو جرام ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيها، مع توفير أكياس الأرز المعبأ أيضا، وذلك عبر 7 سيارات متنقلة، كما قامت مديرية التموين بدمياط بطرح 30 طن أرز بنفس الأسعار عبر 3 سيارات متنقلة تجوب الميادين الرئيسية للمحافظة، وبالمثل على نطاق محافظة الغربية التي طرحت اليوم الأرز للمواطنين عبر السيارات المتنقلة.



المرور يغلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا 3 أيام بسبب أعمال التطوير المرور يغلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا 3 أيام بسبب أعمال التطوير

تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئى لمطلع كوبرى الجيزة المعدنى " للقادم من ربيع الجيزى " لاستكمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار وستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال يستلزم غلق جزئى لمطلع الكوبرى ( الحارة اليمين فقط ) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 ايام تبدأ الساعة 1 صباح الجمعة وحتى الساعة 5 صباح الأحد على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.



وزير الداخلية يوجه قياداته بمراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين وزير الداخلية يوجه قياداته بمراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية مع مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

فى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية ، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول.

صحيفة بريطانية: ليوناردو دى كابريو سيحضر مؤتمر قمة المناخ فى مصر

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن الممثل والناشط البيئى ليوناردو ديكابريو سيحضر المؤتمر فى مصر، بعد أن حضر COP26 فى مدينة جلاسكو باسكتلندا العام الماضى.

كان النجم قد عبر عن اهتمامه بالحفاظ على البيئة أكثر من مرة، ففي خطاب فوزه بأوسكار أفضل ممثل لعام 2017، قال: “نحن بحاجة إلى دعم القادة في جميع أنحاء العالم الذين لا يتحدثون باسم الملوثين الكبار، ولكنهم يتحدثون باسم الإنسانية، من أجل السكان الأصليين في العالم، من أجل مليارات ومليارات الأشخاص المحرومين الذين سيكونون الأكثر تضررًا من تغير المناخ هذا”.

هذا وقد عين تعيين ديكابريو سفيرًا للسلام في مجال تغير المناخ من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا قبل بدء فعاليات قمة المناخ لعام 2014، كما أنه دعم أكثر من 60 منظمة للحفاظ على البيئة مثل توسيع محميات وحيد القرن، واستعادة الأراضي الرطبة في البرازيل، وتحسين غابات الأراضي المنخفضة في المحيط الهادئ في الإكوادور، وغيرها.



نجاة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من محاولة اغتيال وإصابته بطلق نارى فى قدمه نجاة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من محاولة اغتيال وإصابته بطلق نارى فى قدمه

أفادت وسائل اعلام باكستانية اليوم الخميس باصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الاشخاص الذي تمكن مناصروا عمران خان من القاء القبض عليه وإصابة أحد مرافقي عمران خان بجروح، مشيرة لنقل عمران خان بواسطة الحراسة الأمنية لاحدى المستشفيات.

وقال DawnNewsTV الباكستاني إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان، استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أى منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.

وقال DawnNewsTV الباكستاني إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان، استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أى منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.



البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.



الحكومة: مصر خالية من "الكوليرا" ولدينا برنامج رصد للأمراض الوبائية الحكومة: مصر خالية من "الكوليرا" ولدينا برنامج رصد للأمراض الوبائية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" فى عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في أي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن مصر خالية تماماً من وباء "الكوليرا"، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ"الكوليرا" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول

المالية: إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمرتبات يناير المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ على نحو يُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ بحيث يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر 2022.

وتمتد لباقى الممولين بداية من يناير2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023 وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام؛ على نحو يُسهم فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، ويُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.



غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.





وزير العدل: 41 سيارة توثيق بالجمهورية.. وتشغيلها فترة مسائية بـ5 محافظاتأطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، إشارة بدء تشغيل عدد 20 سيارة توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة، وحرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتقريبًا لفروع التوثيق لطالبي الخدمة على مستوى الجمهورية .

ويأتي الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة الجديدة تعزيزا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل ليصبح إجمالي عدد السيارات 41 سيارة توثيق متنقلة.

وأكد وزير العدل، أن الوزارة وزعت هذه الفروع المتنقلة لنشر الخدمة في كافة المحافظات على النحو الآتي: 7 سيارات لمحافظة القاهرة، و4 سيارات لمحافظة الجيزة، و٤سيارات لمحافظة الإسكندرية، وسيارتان لمحافظة الشرقية إحداها لمدينة العاشر من رمضان، وسيارتان لمحافظة مطروح إحداها لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، فضلاً عن عدد 22 سيارة تم توزيعها من قبل على باقي المحافظات وبذلك تمت تغطية كافة محافظات الجمهورية بسيارات التوثيق المنتقلة، لتنفيذ الانتقالات ودعم مكاتب التوثيق .

أسعار الذهب اليوم تنخفض دون 1200 جنيه لأول مرة منذ أسبوع

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10 جنيهات، مستهل تعاملات الخميس، لينزل الذهب دون 1200 جنيه لأول مرة منذ أسبوع، وبالنسبة للعيار 21 فقد سجل 1190 جنيه مقابل 1200 جنيه في تعاملات أمس، وذلك بعد هدوء الأسواق واستقرار وتيرة الصعود.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1020 جنيها.

عيار 21 سجل 1190 جنيها.

عيار 24 سجل 1360 جنيها.

الجنيه الذهب 9520 جنيهات.