شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 10 آلاف و214 خدمة طبية للمترددين على العيادات المسائية بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم 10 آلاف و214 خدمة طبية للمواطنين المترددين على العيادات المسائية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية، وذلك فى تخصصات ( العظام، الأسنان، الرمد، النساء والتوليد، الحميات، العلاج الطبيعي، الباطنة، الأمصال، الصدر، الأطفال).

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت أنه سيتم تشغيل العيادات المسائية بباقى محافظات الجمهورية تباعا بمستشفيات التأمين الصحى، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 21 عيادة خارجية بـ7 محافظات كمرحلة أولى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تشغيل العيادات المسائية تضم: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية.

وأضافت أن الفترة المسائية بالعيادات الخارجية تبدأ من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا، موضحًة أن تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام فى الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية، الأمر الذى سيلقى رضاء لدى متلقى الخدمة الطبية.

وكشفت وزارة الصحة أن الهيئة أتاحت بالعيادات فى فترتها المسائية خدمة الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحى، وذلك بأسعار رمزية، حرصًا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين فى تلقى الخدمة الصحية.