شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق المريوطية كليا عند تقاطعه مع أسفل الدائرى من الغد حتى 13 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق إدارة المرور، ابتداء من غدا الجمعة وحتى الأحد 13 نوفمبر الجارى طريق المريوطية كليا عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاهين بالتناوب لمدة 10 أيام لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري، ضمن أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى ضوء تنفيذ أعمال تـطـوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى طريق المريوطية مما يستلزم إجراء غلق كلى لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاهين بالتناوب، وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال (ونش عملاق) وذلك لمدة (10 أيام) على أن تكون الأعمال مـن الساعة 12 صباحاً وحتى الساعه 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين، وهي كالآتى:

• التحويلـة المروريـة الأولى بطريق المريوطية بالاتجاه القادم مـن شارع الأهرام اتجاه شبرامنت – سقارة وهى على النحو التالى:

- حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه مناطق (شبرامنت وسقارة - طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى البطران وذلك بعد تحويل الإتجاه الاخر (القادم من مناطق شبرامنت - سقارة اتجاه شارع الأهرام) الى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة (1,5كم) ثم العودة للطريق الاصلي اتجاه (شبرامنت – سقارة) عن طريق كوبرى عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

التحويلة المرورية الثانية بطريق المريوطية بالاتجاه القادم من شبرامنت – سقارة اتجاه شارع الأهرام وهي على النحو التالى:

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق شبرامنت – سقارة وترغب بالسير اتجاه مناطق (شارع الأهرام – طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى عثمان وذلك بعد تحويل الإتجاه الاخر (القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت - سقارة) الى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة (1.5 كم) ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه (شارع الاهرام) عن طريق كوبرى البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـه بمحيط الاعمـال بالكامـل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم مضيفا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.