شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء وسفير عمان يبحثان التحضير للاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان فى القاهرة.

تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما ستتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين الشقيقين.