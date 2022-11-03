لمدة 10 أيام.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية لغلق طريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية تزامنًا مع غلق كلي لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب لمدة ١٠ أيام لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري ضمن أعمال التوسعة.

الإدارة أوضحت في بيان لها أنه في ضوء تنفيذ أعمـال تـطـوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى طريق المريوطية.

يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لطريق المريوطية عند تقاطعه مع اسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) وذلك لمدة (١ أيـام وذلـك مـن يـوم الجمعة الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٢ وحتـى صباح الأحد الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ على ان تكون الأعمـال مـن السـ١٢ـاعة صباحاً وحتى الساعه ٥ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

الإدارة جهزت التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين:

- التحويلـة المروريـة الأولى بطريق المريوطيـة بالاتجاه القادم مـن شـارع الهرم اتجـاه شبرامنت سقارة على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه مناطق (شبرامنت وسقارة - طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى البطران وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر (القادم من مناطق شبرامنت - سقارة اتجاه شارع الأهرام) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة (1,5كم) ثم العودة للطريق الأصلي اتجاه (شبرامنت – سقارة) عن طريق كوبرى عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

- التحويلة المرورية الثانية بطريق المريوطية بالاتجاه القادم من شبرامنت سقارة اتجاه شارع الهرم على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق شبرامنت – سقارة وترغب بالسير اتجاه مناطق (شارع الهرم – طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى عثمان وذلك بعد تحويل الاتجاه الاخر (القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت - سقارة) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة (1.5 كم) ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه (شارع الهرم) عن طريق كوبرى البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.