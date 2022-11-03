ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، خمسة أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (4 أشخاص وسيدة "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (7 هواتف محمولة – سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب) كما عُثر على حفرة بعمق 20 متر.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.