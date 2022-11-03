رئيس الوزراء يستقبل سفير سلطنة عُمان في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: ​

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التي تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك في كل القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيدا بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر في الفترة المقبلة، للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب في مصر.

وتطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجاري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

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