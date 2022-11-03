فوز "فارس" أسوان كأول قرية صديقة للبيئة ضمن مشروعات "سفراء المحافظات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تكريم مؤسسة حياة كريمة عن دورها في تأهيل القرية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، لتصبح بذلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

وقال بيان للمبادرة، إنه تم العمل خلال الستة أشهر الماضية بالتعاون المثمر بين كلا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، وفق مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار القرية، على أن يتم تعميم هذا النموذج مستقبلا في قرى حياة كريمة.

وشارك في الاحتفالية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وخالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسلم الجائزة الدكتور جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة سارة البطوطي، رئيس مجلس إدارة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية، والدكتور صلاح الحجاز رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وآية عمر رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة.

وشهدت فعاليات المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المشروعات المتأهلة في المبادرة (سفراء المحافظات)، كما كرّم أصحاب المشروعات الـ18 الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الستة للمبادرة، والتي تميزت في كونها تُسهم في تصميم وتنفيذ الحلول المناخية في القطاعات المستهدفة. كما كرم رئيس الوزراء الحاصلين على شهادة " ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية " فارس" بأسوان.