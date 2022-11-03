تعويذة حارة في أكتوبر.. الأرصاد: أوروبا مازالت تحت تأثير فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أوروبا مازالت في فصل الصيف، مضيفة أن استخدام لفظ "فصل الصيف" يأتي لوصف ما تشهده أوروبا من ارتفاع في درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر الماضي؛ حيث أثرت موجة حارة على أوروبا الغربية بحيث كانت واحدة من أسخن الموجات المسجلة في التاريخ.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة في البحر المتوسط، حيث ارتفعت درجة حرارة مليلية، إلى 36.8 درجة مئوية، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل في أكتوبر البالغ 35 درجة مئوية، كما قفزت درجة حرارة مورو في جزيرة مايوركا إلى 33 درجة مئوية وارتفعت درجة حرارة كابو سان لورينزو في سردينيا (إيطاليا) إلى 34 درجة مئوية. وهكذا أصبحت درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​بـ8-12 درجة مئوية في آواخر أكتوبر في معظم أنحاء القارة الأوروبية.

وأوضحت الهيئة، أن الموجة الحارة تم اعتبارها بأنها "تعويذة حارة" بسبب طوال مدتها وامتدادها الجغرافي، حيث انتشرت كتلة الهواء الدافئ عبر جنوب ووسط أوروبا، كما وصلت أيضًا إلى شمال وشرق أوروبا بحلول نهاية الأسبوع الثالث من أكتوبر.

وتابعت: "مع نهاية أكتوبر؛ أصبحت أكبر الارتفاعات عبر الأجزاء الوسطى من القارة، خاصةً في فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا وإيطاليا وحتى الشرق فوق بولندا وجمهورية التشيك وأوروبا الشرقية مع درجات حرارة تزيد عن 12 درجة مئوية فوق المتوسط ". وهكذا أصبحت كل الأحلام والتوقعات بخريف بارد بعد صيف شديد الحرارة على أوروبا درب من الخيال، حسب وصف الهيئة.