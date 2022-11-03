خطوط "Tui Fly Germany" تستأنف رحلاتها لمطار الأقصر بعد توقف عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي أولى رحلات شركة "Tui Fly Germany"، والقادمة من دوسلدورف في ألمانيا، بعد استئناف الشركة رحلاتها المتوقفة عن الأقصر منذ عامين، حيث وصلت الطائرة وعلى متنها 147 سائحا.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد مدافع المياه، وهو المتبع في تشغيل الرحلات الجديدة أو استئناف الخط بعد فترة توقف، واستقبلت إدارة العلاقات العامة بالمطار السياح وتوزيع الورود وهدايا تذكارية عليهم.

وتابعت الشركة أنه من المقرر أن تتكرر الرحلة أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي مارس المقبل لتعود السياحة الألمانية إلى الأقصر مرة ثانية.