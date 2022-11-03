شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يشدد على قيادات الوزارة فرض الرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية مع مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

فى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني ، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات ، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية ، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول.

وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ، موجهاً سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني فى إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية ، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.