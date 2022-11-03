شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من محاولة اغتيال وإصابته بطلق نارى فى قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل اعلام باكستانية اليوم الخميس باصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الاشخاص الذي تمكن مناصروا عمران خان من القاء القبض عليه وإصابة أحد مرافقي عمران خان بجروح، مشيرة لنقل عمران خان بواسطة الحراسة الأمنية لاحدى المستشفيات.





وقال DawnNewsTV الباكستاني إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان، استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أى منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.