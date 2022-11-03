شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يزور طالبة أصيبت بإعياء داخل مستشفى جامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الاطمئنان على حالة الطالبة هنا أشرف محمد محمد شحاتة، الطالبة بمدرسة الجلاء الابتدائية بإدارة ههيا التعليمية، والتى أصيبت بحالة إعياء شديدة خلال اليوم الدراسى، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين.

جاء ذلك بحضور محمد فؤاد الرشيدى مدير المديرية، والأستاذ محمد رمضان وكيل المديرية، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الزقازيق.