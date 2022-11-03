شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا فى عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان التى نفت تلك الأنباء.



لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" فى أى من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن مصر خالية تماماً من وباء "الكوليرا"، وأنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بـ"الكوليرا" فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأى أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول.