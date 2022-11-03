شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يؤدون امتحان الشهر فى منهج أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب المدارس اليوم امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم استقرار وانتظام الدراسة بجانب امتحانات الشهر لصفوف النقل، موضحة أن الاختبارات تستهدف منهج شهر أكتوبر والأسئلة راعت ما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه تم رصد كافة الظواهرة التي صاحبت إجراء الامتحانات الشهرية التي تجريها المدارس في الوقت الحالي لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو اتخاذ اللازم لاستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة وتذليل أي عقبات فى سبيل اتمام الامتحانات على أكمل وجه.

كانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى التلاميذ 3 اختبارات بكل فصل دراسى.