شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لمديرى التراخيص بالمحافظات حول قانون المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تنفذ الأسبوع المقبل دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة، ضمن فعاليات الأسبوع التدريبى القادم، وهو الأسبوع التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات، والذى يتضمن 3 دورات أخرى، هى: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة اساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، فيما تستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدربا من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التنمية المحلية للتنفيذ الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مؤكدا علي أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، و توفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.

وأشار اللواء آمنة الى أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، و التيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و ستراتيجية الأمانة الفنية للجنة و اختصاصاتها، و دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، و الإشتراطات العامة و الخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتى البيئة و القوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص ، و نظام الترخيص بالاخطار و إجراءات الترخيص، والأحكام القضائية و العقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملى عليها.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروعات السياسات السكانية بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، تستهدف رفع مستوى كوادر العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التى تعمل بالمحافظات فى إعداد التقارير الخاصة بملفات متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه وحدات السكان بالمحافظات للاسراع فى تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحسين حصائص السكان، والوقوف على أهم المشكلات التى تعترض قضية النمو السكانى المتزايد و الذى يلتهم جهود التنمية، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، و قال أن الدورة تتناول إنشاء العروض التقديمية فى مجال السكان، وصقل مهارات العرض، والتطبيق العملى لذلك، مشيراً الى دعمه الكامل لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة، و قال أن الوزارة تنفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء ورفع مهارات منسقى السكان بالمحافظات بمركز سقارة، لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، و رفع تقارير للسادة المحافظين لمتابعة الموقف السكانى بطريقة واضحة وعلمية.

وفي نفس السياق احتفل مركز سقارة بختام فعاليات 3 دورات تدريبية فى إطار الأسبوع ال 12 هى: "دورة خطط بناء القدرات التفاعلية وآليات متابعة التدريبات" وهى إحدى الدورات تدريبيبة جديدة التى يتم تنفيذها بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى دورتى أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، ودورة اللغة الانجليزية، واستفاد من هذه الدورات 96 متدربا من جميع المحافظات.