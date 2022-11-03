شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المسجد الكبير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المسجد الكبير بمحافظة الإسكندرية بعد صيانته وتطويره، وذلك غدًا الجمعة، وذلك فى إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

وتفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 22 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. باباه الصغرى – سيدى غازى – كفر الدوار

2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات

3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور

4. عزبة السوسى – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان

5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان

6. بندر بن تركى غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب

مديرية أوقاف أسيوط

7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط

8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري

9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط

مديرية أوقاف الشرقية

10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان –

أبو كبير

11. أبو الشرقاوى – عزبة نسيم- أبو كبير

12. الحمر – حوض نجيح - ههيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الغربية

14. النجار – قطور البلد – مركز قطور

15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. كحيلو – مدينة سيدى سالم – سيدى سالم غرب

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

17. سيد عبود – بهبشين – ناصر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطئ - المنتزه

مديرية أوقاف البحر الأحمر

2. النور المحمدى – حى مجاهد الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر

3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق

5. هارون – سيدى سالم غرب